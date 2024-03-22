Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области: фото

В результате удара возник большой пожар.
Этой ночью оккупационная армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. На месте "прилетов" произошел пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Спасателям удалось ликвидировать пожар, площадь которого составила около 900 кв. В ГСЧС подчеркиваю, что сообщение о возгорании поступило в 03:40, а в 10:06 его удалось ликвидировать. К ликвидации пожара были привлечены 169 человек личного состава и 56 единиц техники.
По предварительной информации, на месте происшествия травмированы два человека.
Фото последствий
Напомним, глава ОВА Светлана Онищук сообщила, что ночью 22 марта РФ атаковала Ивано-Франковскую область дронами и ракетами. Произошли попадания по объекту критической инфраструктуры.
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