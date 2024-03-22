Этой ночью оккупационная армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. На месте "прилетов" произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Спасателям удалось ликвидировать пожар, площадь которого составила около 900 кв. В ГСЧС подчеркиваю, что сообщение о возгорании поступило в 03:40, а в 10:06 его удалось ликвидировать. К ликвидации пожара были привлечены 169 человек личного состава и 56 единиц техники.

По предварительной информации, на месте происшествия травмированы два человека.

Фото последствий

Вночі ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Прикарпаття. / Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Вночі ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Прикарпаття. / Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Вночі ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Прикарпаття. / Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. / Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. / Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. / Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. / Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Напомним, глава ОВА Светлана Онищук сообщила, что ночью 22 марта РФ атаковала Ивано-Франковскую область дронами и ракетами. Произошли попадания по объекту критической инфраструктуры.

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