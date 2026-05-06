Россияне атаковали объект промышленной инфраструктуры в Запорожье: что известно
В Запорожье российские войска атаковали объект промышленной инфраструктуры во время объявленного периода тишины . По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в официальном Telegram-канале.
По словам главы области, враг нанес удар по объекту промышленной инфраструктуры. Пока информация о масштабах разрушений уточняется.
«Прошло без пострадавших», — отметил Федоров.
На месте работают профильные службы. Правоохранители и спасатели устанавливают последствия атаки.
Что известно о перемирии с РФ
Напомним, что Путин провел более полуторачасового телефонного разговора с Трампом, во время которого выразил готовность к временному прекращению огня на 9 мая.
Трамп подтвердил, что действительно предложил Путину объявить прекращение огня.
Вчера, 4 мая Минобороны России заявило об объявленном Владимиром Путиным «перемирии» на 8–9 мая.
Зеленский отметил , что официальных обращений не поступало, однако Украина, ставя человеческую жизнь выше дат, объявляет режим тишины уже с 00:00 6 мая.
В Госдуме РФ резко отреагировали на предложение Зеленского по поводу перемирия.