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Россияне атаковали область в центре страны: повреждены дома и сгорели автомобили — детали
В Винницкой области вражеская атака вызвала пожар и разрушение.
Этой ночью российская армия ударила по Винницкой области. В регионе есть попадания, а также возникли отключения света.
Об этом сообщила руководитель Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.
По ее словам, в результате вражеской атаки на Виннитчину пострадала 50-летняя женщина.
«Она получила легкие травмы, ее госпитализировали. В настоящее время медики оказывают потерпевшей необходимую помощь», — отметила чиновник.
В области было повреждено гражданское предприятие, здание станции технического обслуживания, семь автомобилей — четыре легковых и три грузовых. В расположенных рядом частных домах выбиты окна и повреждены кровли. На предприятии вспыхнул пожар.
Кроме того, в результате атаки повреждена линия электропередачи. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Фото последствий
Напомним, ночью РФ ударила по одной из западных областей. «Прилетело» по одному из гражданских предприятий. В результате атаки разрушено здание. На месте прилета возник пожар.