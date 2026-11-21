Атака в Винницкой области. / © Винницкая ОГА

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Этой ночью российская армия ударила по Винницкой области. В регионе есть попадания, а также возникли отключения света.

Об этом сообщила руководитель Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

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По ее словам, в результате вражеской атаки на Виннитчину пострадала 50-летняя женщина.

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«Она получила легкие травмы, ее госпитализировали. В настоящее время медики оказывают потерпевшей необходимую помощь», — отметила чиновник.

В области было повреждено гражданское предприятие, здание станции технического обслуживания, семь автомобилей — четыре легковых и три грузовых. В расположенных рядом частных домах выбиты окна и повреждены кровли. На предприятии вспыхнул пожар.

Кроме того, в результате атаки повреждена линия электропередачи. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Фото последствий

Атака на Винницкую область. / © Винницкая ОГА

Атака на Винницкую область. / © Винницкая ОГА

Атака на Винницкую область. / © Винницкая ОГА

Атака на Винницкую область. / © Винницкая ОГА

Напомним, ночью РФ ударила по одной из западных областей. «Прилетело» по одному из гражданских предприятий. В результате атаки разрушено здание. На месте прилета возник пожар.

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