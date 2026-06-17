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Россияне атаковали областной центр: есть погибший и раненые (фото)
РФ нанесла пять ударов по Запорожью поздно вечером 16 июня.
Российские войска атаковали Запорожье. В результате обстрела погиб один человек, еще трое обратились за медицинской помощью.
О последствиях вражеской атаки сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
По предварительным данным, армия РФ нанесла по городу пять ударов. В одном из районов областного центра после попадания возникли пожары.
В результате атаки повреждений получило образовательное заведение — взрывной волной там выбило окна. Также пострадали жилой дом и торговый центр.
«В результате вражеского удара произошел пожар в жилом доме и торговом центре», — сообщили представители местных властей.
Три человека обратились за помощью к медикам. Информация о масштабах разрушений уточняется, на местах попадания идет обследование.
Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий атаки и работают в районах, подвергшихся ударам.
Напомним, в этот же день, 16 июня, РФ атаковала объект инфраструктуры в Запорожье. В результате атаки на один из таких объектов пострадали три человека.