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Россияне атаковали областной центр Украины: под ударом мог оказаться "Эпицентр" (видео)
Винница снова оказалась под российским ударом — поврежден объект гражданской инфраструктуры.
Российские войска утром 26 октября нанесли удар по Виннице. В результате атаки дронов поврежден объект гражданской инфраструктуры. На месте работают аварийные службы.
Об этом сообщила начальник Винницкой ОВА Наталья Заболотная.
Атака дронов в Виннице 26 октября: что известно о последствиях
«В результате вражеской атаки в Виннице пострадал объект гражданской инфраструктуры», — написала Заболотная в Telegram.
Во время атаки в городе звучала воздушная тревога. В Воздушных силах Украины сообщали: «Реактивные БПЛА в Виннице с юга».
Все соответствующие службы уже работают на месте и ликвидируют последствия атаки. По предварительной информации, пострадавших нет», — отметила глава ОВА.
Местные Telegram-каналы также писали о возможном попадании в один из торговых центров «Эпицентр» в Виннице.
Напомним, 25 октября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту в Винницкой области. Из-за попадания в одном из районов области произошло аварийное отключение электроэнергии. По сообщению начальника Винницкой ОВА Натальи Заболотной, пострадавших не было.
Также в ночь на 26 октября российские беспилотники нанесли массированный удар по Виннице. Повреждены многоэтажки и дома в частном секторе, а также строительный гипермаркет. В результате атаки пострадали шесть человек, еще шесть жителей спасли из горящего подъезда.