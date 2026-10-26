ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2248
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали областной центр Украины: под ударом мог оказаться "Эпицентр" (видео)

Винница снова оказалась под российским ударом — поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Винница оказалась под российским ударом

Винница оказалась под российским ударом / © Associated Press

Российские войска утром 26 октября нанесли удар по Виннице. В результате атаки дронов поврежден объект гражданской инфраструктуры. На месте работают аварийные службы.

Об этом сообщила начальник Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Атака дронов в Виннице 26 октября: что известно о последствиях

«В результате вражеской атаки в Виннице пострадал объект гражданской инфраструктуры», — написала Заболотная в Telegram.

Во время атаки в городе звучала воздушная тревога. В Воздушных силах Украины сообщали: «Реактивные БПЛА в Виннице с юга».

Все соответствующие службы уже работают на месте и ликвидируют последствия атаки. По предварительной информации, пострадавших нет», — отметила глава ОВА.

Местные Telegram-каналы также писали о возможном попадании в один из торговых центров «Эпицентр» в Виннице.

© Telegram

Напомним, 25 октября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту в Винницкой области. Из-за попадания в одном из районов области произошло аварийное отключение электроэнергии. По сообщению начальника Винницкой ОВА Натальи Заболотной, пострадавших не было.

Также в ночь на 26 октября российские беспилотники нанесли массированный удар по Виннице. Повреждены многоэтажки и дома в частном секторе, а также строительный гипермаркет. В результате атаки пострадали шесть человек, еще шесть жителей спасли из горящего подъезда.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie