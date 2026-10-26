Россияне атаковали областной центр Украины: под ударом мог оказаться "Эпицентр" (видео)

Винница оказалась под российским ударом / © Associated Press

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Российские войска утром 26 октября нанесли удар по Виннице. В результате атаки дронов поврежден объект гражданской инфраструктуры. На месте работают аварийные службы.

Об этом сообщила начальник Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

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Атака дронов в Виннице 26 октября: что известно о последствиях

«В результате вражеской атаки в Виннице пострадал объект гражданской инфраструктуры», — написала Заболотная в Telegram.

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Во время атаки в городе звучала воздушная тревога. В Воздушных силах Украины сообщали: «Реактивные БПЛА в Виннице с юга».

Все соответствующие службы уже работают на месте и ликвидируют последствия атаки. По предварительной информации, пострадавших нет», — отметила глава ОВА.

Местные Telegram-каналы также писали о возможном попадании в один из торговых центров «Эпицентр» в Виннице.

© Telegram

Напомним, 25 октября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту в Винницкой области. Из-за попадания в одном из районов области произошло аварийное отключение электроэнергии. По сообщению начальника Винницкой ОВА Натальи Заболотной, пострадавших не было.

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Также в ночь на 26 октября российские беспилотники нанесли массированный удар по Виннице. Повреждены многоэтажки и дома в частном секторе, а также строительный гипермаркет. В результате атаки пострадали шесть человек, еще шесть жителей спасли из горящего подъезда.

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