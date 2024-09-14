Россияне атаковали Одесщину ракетой с кассетной боевой частью, есть погибшие и травмированные

В результате российского ракетного удара по Одесскому району погибла супружеская пара, еще одна женщина получила травмы.

Также повреждены здания.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"В результате российской ракетной атаки, предварительно, с запрещенной кассетной боевой частью, в пригороде Одессы повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения. Во время проведения обследования обнаружены тела двух погибших: мужчины и женщины 1958 и 1962 годов рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал он в Телеграмм.

Кроме того, по словам Кипера, пострадала 65-летняя женщина, получившая осколочное ранение головы и правого тазобедренного сустава.

«Пострадавшая госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести», – сообщил он.

По его словам, стражи порядка фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесщины.

Напомним, ранее вечером в Одессе и Одесской области прогремели взрывы.



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