Россияне атаковали Одессу и район ударными беспилотниками: есть попадания в жилые дома
Российские войска ночью 18 мая атакуют Одессу и район ударными беспилотниками. Известно о попадании в жилые дома, информация о пострадавших уточняется.
В Одессе и Одесском районе ночью 18 мая идет российская атака с применением ударных БПЛА. В результате обстрела зафиксировано попадание в жилые дома.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер .
В регионе продолжается воздушная тревога и работа сил противовоздушной обороны. Жителей призывают находиться в укрытиях отбоя.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, что ранее армия России атаковала Измаильский район Одесской области дронами, в результате чего пострадали люди, были повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.
Из-за повреждений воздушных линий электропередач без света осталось 39 населенных пунктов района — это более 22 тысяч абонентов.