Россияне атаковали Одессу ударными дронами: выбиты окна в домах и сгорели авто

Одесса / © Facebook/Геннадий Труханов

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Россия атаковала Одесскую область ударными БпЛА. Часть дронов летела непосредственно в Одессу.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов в сообщении в соцсетях.

В результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на стоянке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания.

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© Facebook/Геннадий Труханов

Информация о погибших или пострадавших пока не поступала. На месте работают экстренные службы.

Напомним, что ранее армия РФ также массированно ударила по Киеву дронами и ракетами. Погиб один человек. В общем, разрушения и сильные пожары из-за атаки произошли в нескольких районах столицы. В частности, под ударом оказалась Лукьяновка.