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- Украина
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Россияне атаковали Одессу ударными дронами: выбиты окна в домах и сгорели авто
В результате атаки дронов на Одессу зафиксированы повреждения и пожары
Россия атаковала Одесскую область ударными БпЛА. Часть дронов летела непосредственно в Одессу.
Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов в сообщении в соцсетях.
В результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на стоянке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания.
Информация о погибших или пострадавших пока не поступала. На месте работают экстренные службы.
Напомним, что ранее армия РФ также массированно ударила по Киеву дронами и ракетами. Погиб один человек. В общем, разрушения и сильные пожары из-за атаки произошли в нескольких районах столицы. В частности, под ударом оказалась Лукьяновка.