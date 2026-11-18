Россияне атаковали Одессу / © tsn.ua

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Одесса оказалась под российским ударом — в центральной части города подвергся повреждениям жилой дом.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

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Россияне ударили по центру Одессы: первые подробности

По его словам, сейчас продолжается уточнение количества раненых и точный объем повреждений.

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«Информацию о пострадавших и масштабах разрушений уточняем», — написал Лысак.

По состоянию на 10:28 стало известно, что в результате российской атаки погиб человек. Также есть раненые, их количество уточняется.

В соцсетях опубликовали видео последствий «прилета» в центре города. На кадрах видны сильный дым, несколько очагов огня и много собравшихся на месте происшествия.

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