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Россияне атаковали Одессу: в центре города «прилет» — есть погибший
Российские войска нанесли удар по Одессе. В центральной части города поврежден жилой дом, а в Сети появились кадры с дымом и огнем на месте атаки.
Одесса оказалась под российским ударом — в центральной части города подвергся повреждениям жилой дом.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Россияне ударили по центру Одессы: первые подробности
По его словам, сейчас продолжается уточнение количества раненых и точный объем повреждений.
«Информацию о пострадавших и масштабах разрушений уточняем», — написал Лысак.
По состоянию на 10:28 стало известно, что в результате российской атаки погиб человек. Также есть раненые, их количество уточняется.
В соцсетях опубликовали видео последствий «прилета» в центре города. На кадрах видны сильный дым, несколько очагов огня и много собравшихся на месте происшествия.