Россияне атаковали один из областных центров на западе: что известно о последствиях ударов

Атака РФ в Хмельницкую область.

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Ночью, 3 сентября, российские беспилотники атаковали Хмельницкую область. В регионе сработали силы ПВО, но без последствий не обошлось. По меньшей мере, один человек ранен.

Что известно о ночной атаке на Хмельнитчину, читайте в материале ТСН.ua.

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В ГСЧС отметили, что Россия дважды за ночь атаковали область ударными беспилотниками. В частности, в Хмельницком районе со вчерашнего вечера несколько раз звучали сирены. Последняя тревога продолжалась с 06:04 до 06:36.

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«Враг неоднократно атаковал область ударными беспилотниками. Во время воздушных тревог работали силы противовоздушной обороны. Благодаря их работе сбиты/подавлены два вражеских беспилотника», — сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Тюрин.

Атака на Хмельницкий.

По данным спасателей, во время первой атаки в Хмельницком обломки БПЛА упали на территорию предприятия. Загорелся грузовик, а также из-за пожара был поврежден склад. На этой локации были травмированы водитель фуры.

«Пострадал водитель грузовика. У него обломочные ранения спины и плеча. Мужчине оказали медицинскую помощь. Его состояние удовлетворительное», — сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

Во время другой атаки возник пожар в складском помещении одного из предприятий области. Площадь возгорания была 200 кв. м. Пожар был ликвидирован.

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Фото последствий

Этой ночью россияне дважды атаковали Хмельнитчину ударными беспилотниками.

Этой ночью россияне дважды атаковали Хмельнитчину ударными беспилотниками.

Как сообщалось, ночью несколько раз объявляли тревогу из-за угрозы БПЛА . Реактивные дроны зафиксировали, в частности, на подступах к столице. Кроме того, ночью сирены также звучали в Хмельницкой и Тернопольской областях.

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