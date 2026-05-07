Россияне атаковали пассажирский поезд: поврежден локомотив

Поезд "Укрзализныци"

Реклама

Российская террористическая армия в четверг, 7 мая, атаковала пассажирский поезд на Николаевщине, повредив локомотив.

Об этом сообщили в «Укрзализниці».

Железнодорожники отметили, что в результате вражеской атаки никто из людей не пострадал.

Реклама

«Враг снова атакует пассажирский подвижной состав Укрзализныци — на этот раз на Николаевщине. Пострадали локомотив и два вагона-прикрытия, все люди находились в безопасности и не получили повреждений», — говорится в сообщении.

В «Укрзализниці» добавили, что для продолжения рейсов был использован резервный локомотив. Из-за атаки россиян рейсы №101/102 Николаев — Лозовая и №206 Николаев — Херсон отправились с задержкой +2:11 и +1:11 соответственно.

«Не останавливаем движение в прифронтовых регионах, но просим быть внимательными и учитывать команды поездной бригады», — обратились к пассажирам железнодорожники.

Напомним, после относительного затишья российские оккупационные войска снова начали целиться в объекты железнодорожной инфраструктуры. В частности, 13 апреля под вражеским ударом оказалась железная дорога в Днепропетровской области.

Реклама

Новости партнеров