Россияне атаковали Павлоград: есть погибший, раненые и разрушения (фото)

Последствия атаки на Павлоград 12 декабря

Российская армия в ночь на 12 декабря атаковала дронами Павлоград Днепропетровской области. Там погиб человек, еще четыре человека пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Из-за ночной БпЛА-атаки на Павлоград погиб 71-летний местный житель. Еще четыре человека пострадали — мужчина и женщины. 54-летняя местная жительница получила ожоги и находится в тяжелом состоянии.

Из-за ударов загорелись пять частных домов. Один из них разрушен. Чрезвычайники потушили все пожары.

В то же время, из-за удара российским дроном возник пожар в Васильковской громаде Синельниковского района. Там горела пристройка к гаражу.

Кроме того, вечером 11 декабря оккупанты продолжали бить по Никопольскому району. Громко было в райцентре и Покровской громаде. Там повреждены частный дом и авто.

К слову, этой же ночью враг массированно атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, а также складские помещения, админздание и гараж. На местах повреждений вспыхнули пожары. Из-за атаки ряд населенных пунктов остался без света.