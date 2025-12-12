ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
228
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали Павлоград: есть погибший, раненые и разрушения (фото)

Из-за атаки на Павлоград огнем было охвачено пять частных домов, один из которых разрушен.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Последствия атаки на Павлоград 12 декабря

Последствия атаки на Павлоград 12 декабря

Дополнено новыми материалами

Российская армия в ночь на 12 декабря атаковала дронами Павлоград Днепропетровской области. Там погиб человек, еще четыре человека пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Из-за ночной БпЛА-атаки на Павлоград погиб 71-летний местный житель. Еще четыре человека пострадали — мужчина и женщины. 54-летняя местная жительница получила ожоги и находится в тяжелом состоянии.

Из-за ударов загорелись пять частных домов. Один из них разрушен. Чрезвычайники потушили все пожары.

В то же время, из-за удара российским дроном возник пожар в Васильковской громаде Синельниковского района. Там горела пристройка к гаражу.

Кроме того, вечером 11 декабря оккупанты продолжали бить по Никопольскому району. Громко было в райцентре и Покровской громаде. Там повреждены частный дом и авто.

Последствия атаки на Павлоград 12 декабря

Последствия атаки на Павлоград 12 декабря

Последствия атаки на Павлоград 12 декабря

Последствия атаки на Павлоград 12 декабря

Последствия атаки на Павлоград 12 декабря

Последствия атаки на Павлоград 12 декабря

Последствия атаки на Павлоград 12 декабря

Последствия атаки на Павлоград 12 декабря

К слову, этой же ночью враг массированно атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, а также складские помещения, админздание и гараж. На местах повреждений вспыхнули пожары. Из-за атаки ряд населенных пунктов остался без света.

Дата публикации
Количество просмотров
228
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie