Россияне атаковали Первомайский в Харьковской области: количество пострадавших возросло

Во вторник, 4 июля, армия РФ атаковала город Первомайский в Харьковской области. Количество раненых возросло до 31, среди них 10 детей, в частности, 2 младенцев — 1 год и 10 месяцев.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин в Сети.

"Еще одно военное преступление. Вызывающее пренебрежение всеми нормами международного права. Начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - написал он.

По данным МВД Украины, в результате взрыва вспыхнул пожар, повреждены автомобили и жилые дома.

"Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Младшему ребенку один год. Повреждена многоэтажка. Зафиксированы возгорание автомобилей", - говорится в сообщении.

На месте продолжают работать необходимые службы.

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок ракетної атаки Росії зросла

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок ракетної атаки Росії зросла

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок ракетної атаки Росії зросла

Добавим, по предварительной информации, обстрел был произведен фугасным снарядом.

Читайте также: