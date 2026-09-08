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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне атаковали поезд Днепр—Запорожье: продолжаются поиски проводницы

Поезд вовремя остановили, а пассажиров эвакуировали к укрытию, однако спасатели ищут проводницу, которая вернулась в вагоны во время опасности.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Атака на поезд Днепро-Запорожье

Атака на поезд Днепро-Запорожье / © Укрзализныця

Российская армия продолжает системный террор против железнодорожной инфраструктуры Украины. Во вторник оккупанты нанесли прицельный удар по региональному пассажирскому поезду сообщением Днепр — Запорожье.

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский в Facebook.

Благодаря мониторингу угроз поезд удалось заранее остановить. Всех пассажиров оперативно эвакуировали в мобильное укрытие, которое было обустроено рядом с местом остановки. По предварительным данным, среди пассажиров пострадавших нет.

В то же время, потерян контакт с одной из проводниц. По имеющейся информации, железнодорожница вернулась в подвижной состав уже после объявления повышенной опасности и во время продолжающейся эвакуации. На месте попадания идет спасательно-поисковая операция.

Руководитель «Укрзалізниці» в очередной раз призвал строго соблюдать правила безопасности и команды поездных бригад во время чрезвычайных ситуаций.

«Невыполнение команд, пребывание в подвижном составе или рядом с ним, неперемещение к укрытиям имеют роковые последствия. Враг хочет убивать, должны действовать собранно и ответственно, чтобы этому террору противостоять», — подчеркнул Александр Перцовский.

Для обеспечения дальнейшего движения пассажиров «Укрзалізниця» совместно с Днепропетровской и Запорожской областными военными администрациями оперативно организовала схему довоза людей специальными автобусами.

Ранее мы писали о том, что вражеские «Шахеды» нанесли два прицельных удара по поезду Киев—Сумы.

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