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Россияне атаковали поезд Днепр—Запорожье: продолжаются поиски проводницы
Поезд вовремя остановили, а пассажиров эвакуировали к укрытию, однако спасатели ищут проводницу, которая вернулась в вагоны во время опасности.
Российская армия продолжает системный террор против железнодорожной инфраструктуры Украины. Во вторник оккупанты нанесли прицельный удар по региональному пассажирскому поезду сообщением Днепр — Запорожье.
Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский в Facebook.
Благодаря мониторингу угроз поезд удалось заранее остановить. Всех пассажиров оперативно эвакуировали в мобильное укрытие, которое было обустроено рядом с местом остановки. По предварительным данным, среди пассажиров пострадавших нет.
В то же время, потерян контакт с одной из проводниц. По имеющейся информации, железнодорожница вернулась в подвижной состав уже после объявления повышенной опасности и во время продолжающейся эвакуации. На месте попадания идет спасательно-поисковая операция.
Руководитель «Укрзалізниці» в очередной раз призвал строго соблюдать правила безопасности и команды поездных бригад во время чрезвычайных ситуаций.
«Невыполнение команд, пребывание в подвижном составе или рядом с ним, неперемещение к укрытиям имеют роковые последствия. Враг хочет убивать, должны действовать собранно и ответственно, чтобы этому террору противостоять», — подчеркнул Александр Перцовский.
Для обеспечения дальнейшего движения пассажиров «Укрзалізниця» совместно с Днепропетровской и Запорожской областными военными администрациями оперативно организовала схему довоза людей специальными автобусами.
Ранее мы писали о том, что вражеские «Шахеды» нанесли два прицельных удара по поезду Киев—Сумы.