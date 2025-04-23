Россияне атаковали Полтавщину: есть попадание в объекты гражданской инфраструктуры

ПВО / © ТСН.ua

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Россияне в очередной раз атаковали Полтавщину в ночь на 23 апреля 2025 года.

Об этом информирует глава Полтавской ОВ Владимир Когут.

Противовоздушной обороной востока Украины осуществляется сбитие значительного количества вражеских средств воздушного нападения противника.

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Взрывы, которые слышали полтавчане, это результат сбития беспилотников, взрывы фрагментов сбитых БпЛА на земле в результате падения, а также, к сожалению, попадания в объекты гражданской инфраструктуры и предприятий.

"Информации о пострадавших на эту минуту не поступало. Воздушная тревога продолжается. Будьте в укрытиях к отбою! Берегите себя и родных", - говорится в сообщении властей.

К сожалению, есть поврежденные и разрушенные жилые здания — выбиты окна, повреждены крыши. Пострадали также промышленные объекты.

По состоянию на 02.15 по Киеву информация о пострадавших не поступала.

Об этом заявила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова в сообщении в соцсетях.

Материальный резерв городского совета уже подготовлен к выдаче. Утром на определенных локациях будет организована выдача необходимых материалов для полтавчан, чьи дома пострадали.

"Благодарна международным партнерам, которые уже согласились поддержать общину. Не приближайтесь к подозрительным предметам. Воздушная тревога в обществе продолжается - находитесь в безопасных местах. Берегите себя и близких", — заявила она.

Напомним, что ранее произошла атака дронов на Одессу: город снова в огне — что известно о последствиях.