Россияне атаковали Полтавщину: есть повреждения инфраструктуры, произошло отключение света

Информации о потерпевших нет.

Ночью 22 марта армия РФ атаковала Полтавскую область. Прошло без жертв и пострадавших, но есть повреждения, также в регионе введены графики отключений света.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

На Полтавщине применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на все 10 очередей. связи," говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, обломками повреждены кровли трех частных домов в Миргородском районе. Кроме того, Пронин заметил, что мобильные огневые группы отработали по воздушным целям в Кременчугском районе.

Как сообщалось, в Сумской области были введены графики отключений света в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.

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