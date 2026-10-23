Россияне атаковали Полтаву дронами: под ударом оказался важный объект инфраструктуры

Дрон / © tsn.ua

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Российские кафиры вечером 22 октября атаковали Полтаву беспилотниками. Под ударом оказался объект жд инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности начальника Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич .

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Около 22:25 в Полтаве раздались взрывы. Впоследствии стало известно об атаке российских БПЛА на железнодорожную инфраструктуру города.

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«В Полтаве БПЛА врага атаковали объект железнодорожной инфраструктуры. Предварительно – без пострадавших. Информация уточняется», - сообщил глава ОВА.

На месте атаки работают профильные службы, устанавливающие последствия российского удара.

Пока информации о масштабах повреждений нет. Также неизвестно, повлияла ли атака на движение пассажирских и грузовых поездов.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

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Напомним, что ранее дрон взорвался возле Житомирской трассы: на Киевщине повреждены дома и авто, ранен

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