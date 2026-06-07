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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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336
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Россияне ударили по остановке с людьми в одном из регионов: есть погибшие и раненые

Из-за удара РФ по Балабиному погибли три человека.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Столб дыма

Столб дыма

Российские войска атаковали поселок Балабино. Предварительно удар был нанесен управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

Балабино

Балабино

В результате атаки сначала сообщалось о двух погибших. Позже стало известно, что количество жертв возросло до трех человек. По уточненным данным, к врачам обратились трое раненых.

«Удары пришлись рядом с остановкой общественного транспорта. Находившиеся на ней люди, к сожалению, погибли и получили ранения», — детализировал Федоров.

Балабино

Балабино

Кроме того, в результате обстрела повреждены частные жилые дома.

Информация о последствиях уточняется.

Балабино

Балабино

Напомним, в этот же день россияне уготовили по Запорожье . Враг применил дроны. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Подходящие службы работают на месте. Информация о последствиях удара уточняется.

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Дата публикации
Количество просмотров
336
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