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- Украина
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Россияне ударили по остановке с людьми в одном из регионов: есть погибшие и раненые
Из-за удара РФ по Балабиному погибли три человека.
Российские войска атаковали поселок Балабино. Предварительно удар был нанесен управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщает руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.
В результате атаки сначала сообщалось о двух погибших. Позже стало известно, что количество жертв возросло до трех человек. По уточненным данным, к врачам обратились трое раненых.
«Удары пришлись рядом с остановкой общественного транспорта. Находившиеся на ней люди, к сожалению, погибли и получили ранения», — детализировал Федоров.
Кроме того, в результате обстрела повреждены частные жилые дома.
Информация о последствиях уточняется.
Напомним, в этот же день россияне уготовили по Запорожье . Враг применил дроны. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Подходящие службы работают на месте. Информация о последствиях удара уточняется.