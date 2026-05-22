Россияне атаковали предприятие на Днепропетровщине: много раненых

Из-за атаки российского дрона в Марганце пострадали 13 человек.

Руслана Сивак
Атака РФ на Днепропетровщину 22 мая

В Марганце на Днепропетровщине российский FPV-дрон попал рядом со служебным авто с работниками предприятия. Из-за этого пострадали 13 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной (военной) администрации Александр Ганжа.

Атака РФ на Днепропетровщину 22 мая — подробности

Российский FPV-дрон попал вблизи служебного автомобиля, в котором находились сотрудники одного из предприятий города. Из-за взрывной волны и обломков в транспортном средстве выбило окна.

В результате атаки травмы разной степени тяжести получили 13 человек. Четверо раненых были госпитализированы в медицинское учреждение. По информации ОВА, состояние всех пострадавших оценивается как средняя тяжесть. другим травмированным оказали необходимую помощь на месте.

Война в Украине — последние новости

Напомним, из-за регулярных налетов украинских беспилотников оккупационные власти заблокировали движение гражданских автомобилей стратегической трассой Р-280, соединяющей Россию с оккупированным Крымом.

Также с начала 2026-го армия агрессорки России несет большие потери. Украинские защитники безвозвратно уничтожили около 86 тыс. россиян.

Кстати, эксперты оценили реальность повторного наступления на Киев и сроки возможной атаки.

