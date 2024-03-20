Россияне атаковали предприятие в Харькове: есть погибшие, поиски продолжаются

В результате атаки по предприятию в Харькове в среду, 20 марта, пострадали по меньшей мере пять человек. Кроме того, трое погибших. Впрочем, на месте "прилета" продолжаются поисковые работы.

Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Три погибших и пятеро раненых, масштабный пожар — россияне снова ударили по Харькову", — подчеркнул Болвинов.

По его словам, среди пострадавших работники предприятия, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Продолжается спасательная операция, поэтому количество жертв и пострадавших может быть больше, отмечает он.

На месте попадания спасатели тушат пожар, который возник во время "прилета". По словам Терехова, возгорание очень большое.

К слову, Болвинов сообщил, что в результате атаки повреждены восьмиэтажка и производственный цех в Холодногорском районе. Пожар охватил более 1000 квадратных метров. Загорелась обычная типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции.

Как сообщалось, сегодня днем россияне ударили по Харькову. Впрочем, где произошел "прилет", местные власти не указывают. Понятно, что под завалами могут быть люди.