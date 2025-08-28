- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 801
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали предприятие в Запорожье: произошел пожар
В Запорожье в результате вражеского удара повреждено одно из предприятий. На месте загорелся пожар, который ликвидируют спасатели. Информация о пострадавших уточняется.
Российские войска атаковали Запорожье , попав в одно из предприятий города. От удара возник пожар. На месте работают пожарные подразделения и экстренные службы.
Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.
Пока информация о возможных пострадавших уточняется.
Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.
Напомним, что ранее Россия атаковала Киев баллистикой: каковы последствия .