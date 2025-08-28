ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
801
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали предприятие в Запорожье: произошел пожар

В Запорожье в результате вражеского удара повреждено одно из предприятий. На месте загорелся пожар, который ликвидируют спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракетная атака

Ракетная атака / © ТСН.ua

Российские войска атаковали Запорожье , попав в одно из предприятий города. От удара возник пожар. На месте работают пожарные подразделения и экстренные службы.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.

Пока информация о возможных пострадавших уточняется.

Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

Напомним, что ранее Россия атаковала Киев баллистикой: каковы последствия .

Дата публикации
Количество просмотров
801
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie