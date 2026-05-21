Россияне атаковали предприятие: возникли пожары, есть погибший и пострадавшие

Спасатели. / © Associated Press



Российская армия в ночь на 21 мая атаковала агропредприятие в Черниговской области. Есть жертвы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Оккупационное войско ударило по агропредприятию в Новгород-Северском районе. В результате обстрела загорелся автомобиль и складское здание. Спасатели уже ликвидировали пожар.

По данным спасателей, один человек погиб, а еще два пострадали.

В Черниговской области оккупанты атаковали одну из громад. / © Управление ДСНС в Черниговской области

Как сообщалось, утром 21 мая РФ атакует Украину беспилотниками . В крупных областных центрах — Днепре и Николаеве — произошли взрывы. Военные предупреждали об угрозе беспилотников. Пока информации о последствиях нет.

