- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 495
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали предприятие: возникли пожары, есть погибший и пострадавшие
Российский дрон атаковал агропредприятие в Черниговской области.
Российская армия в ночь на 21 мая атаковала агропредприятие в Черниговской области. Есть жертвы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Оккупационное войско ударило по агропредприятию в Новгород-Северском районе. В результате обстрела загорелся автомобиль и складское здание. Спасатели уже ликвидировали пожар.
По данным спасателей, один человек погиб, а еще два пострадали.
Как сообщалось, утром 21 мая РФ атакует Украину беспилотниками . В крупных областных центрах — Днепре и Николаеве — произошли взрывы. Военные предупреждали об угрозе беспилотников. Пока информации о последствиях нет.