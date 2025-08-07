Россияне атаковали Приднепровскую железную дорогу: какие последствия (фото)

Атака российскими дронами «Шахед» / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Российские войска во время атаки дронами в ночь на 7 августа повредили гражданскую инфраструктуру Приднепровской железной дороги.

Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.

«Еще одна ночь… Очередная ночь массированных налетов стай шахедов по абсолютно гражданской железнодорожной инфраструктуре. На этот раз — Приднепровка», — говорится в заявлении чиновника.

Он отметил, что все дежурные работники железной дороги были заблаговременно перемещены в укрытие. Была повреждена инфраструктура и техника.

«Инфраструктуру и технику после повреждений восстановим. Движение отнюдь не останавливаем — посеять панику или уныние точно не получится», — подчеркнул Перцовский.

Поврежденная инфраструктура Приднепровской железной дороги

Напомним, в конце июля российские оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру в Павлограде на Днепропетровщине. Были повреждены вокзал, пути и контактная сеть, а поезда изменили маршруты.

А во время обстрела Сум 1 августа враг повредил пассажирский поезд на местном вокзале.

В то же время, в ночь на 7 августа неизвестные дроны атаковали важный для российской армии железнодорожный узел в городе Суровикино, что в Волгоградской области.