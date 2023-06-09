Россияне атаковали ракетами и дронами Днепропетровскую область: что известно

Люди не пострадали.

В ночь на 9 июня в небе над Днепропетровской областью силы ПВО сбили один беспилотник и две крылатые ракеты армии РФ. Обломки нанесли повреждения в одном из районов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ночью наши защитники с ПВК "Восток" отменяли вражеский хлам, летевший на область. Предварительно, сбили беспилотник и 2 крылатые ракеты", — говорится в сообщении главы ОВА.

Обломки рухнули в Новомосковском районе. В результате их падения повреждены два частных дома, авто и газопровод. Прошло без пострадавших.

Как сообщалось, в ночь на 9 июня — с 22.00 до 04.00 российские кафиры нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55. Уничтожены 14 беспилотников и четыре ракеты.

Читайте также: