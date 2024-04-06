Россияне атаковали ракетами спальный район Харькова: Терехов о деталях удара

Российская армия ночью 6 апреля нанесла ракетные удары по Харькову. Оккупанты атаковали жилой массив Алексеевка. Есть жертвы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В полночь, пока харьковчане мирно спали, оккупант дважды ударил ракетами по спальному району Алексеевки. Погибли шесть человек. Еще одиннадцать гражданских сейчас находятся в больницах города", — говорится в сообщении городского головы.

В результате российских ударов повреждены девять многоэтажек, три общежития, два детсада, две школы, автозаправка и несколько десятков магазинов. Насчитали уже более 3600 выбитых окон.

По словам Терехова, удалось полностью восстановить водоснабжение в дома, подвергшиеся разрушениям.

Ночные удары по Харькову

После полуночи Харьков оказался под обстрелом. оккупанты ударили баллистикой. Были зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой.

После 01:00в Харькове снова произошли взрывы. Российские войска ударили по Харькову беспилотниками. Вражеские БпЛА попали по массовой застройке в Харькове, повредили частные домовладения в Малой Даниловке.

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