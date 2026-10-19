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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне атаковали Ровенщину: есть попадания в гражданские объекты и ранены

В ночь на 19 октября Ровенская область подверглась российской воздушной атаке. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © tsn.ua

В ночь на понедельник, 19 октября, российские войска атаковали Ровенскую область . Силы противовоздушной обороны сбили значительное количество воздушных целей, однако избежать попадания не удалось. По предварительной информации, пострадали два человека.

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль .

По его словам, в течение ночи силы ПВО отражали российскую атаку на регион. Военным удалось уничтожить немало враждебных целей.

В то же время, российские войска поразили несколько объектов гражданской инфраструктуры на территории области.

«По предварительной информации, две женщины ранены», — сообщил Коваль.

В настоящее время глава ОВА не уточнил, в каких именно населенных пунктах зафиксировано попадание и какие повреждения получили объекты инфраструктуры.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

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