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Россияне атаковали Ровенщину: есть попадания в гражданские объекты и ранены
В ночь на 19 октября Ровенская область подверглась российской воздушной атаке. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры.
В ночь на понедельник, 19 октября, российские войска атаковали Ровенскую область . Силы противовоздушной обороны сбили значительное количество воздушных целей, однако избежать попадания не удалось. По предварительной информации, пострадали два человека.
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль .
По его словам, в течение ночи силы ПВО отражали российскую атаку на регион. Военным удалось уничтожить немало враждебных целей.
В то же время, российские войска поразили несколько объектов гражданской инфраструктуры на территории области.
«По предварительной информации, две женщины ранены», — сообщил Коваль.
В настоящее время глава ОВА не уточнил, в каких именно населенных пунктах зафиксировано попадание и какие повреждения получили объекты инфраструктуры.
Информация о последствиях российской атаки уточняется.
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