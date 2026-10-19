Россияне атаковали Ровенщину: есть попадания в гражданские объекты и ранены

Дрон / © tsn.ua

Реклама

В ночь на понедельник, 19 октября, российские войска атаковали Ровенскую область . Силы противовоздушной обороны сбили значительное количество воздушных целей, однако избежать попадания не удалось. По предварительной информации, пострадали два человека.

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль .

Реклама

По его словам, в течение ночи силы ПВО отражали российскую атаку на регион. Военным удалось уничтожить немало враждебных целей.

Реклама

В то же время, российские войска поразили несколько объектов гражданской инфраструктуры на территории области.

«По предварительной информации, две женщины ранены», — сообщил Коваль.

В настоящее время глава ОВА не уточнил, в каких именно населенных пунктах зафиксировано попадание и какие повреждения получили объекты инфраструктуры.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Реклама

Напомним, что в Киеве после атаки РФ закрыли две станции метро: как будут курсировать поезда

Новости партнеров

Новости партнеров