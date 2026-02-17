Россияне атаковали Ровенскую и Хмельницкую области: что известно

Дым от взрыва. / © pixabay.com

В ночь и утром 17 февраля в Ровенской и Хмельницкой области прогремели взрывы. Россияне атаковали регионы.

Об этом сообщили руководители областных военных администраций.

Взрывы в Хмельницкой области

В регионе в течение ночи несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Кроме того, военные предупреждали о ракете в направлении Каменец-Подольского.

Глава ОВА Сергей Тюрин сообщил, что во время сигналов «Воздушная тревога» на территории области работали силы ПВО — есть ущерб.

«Места падения обломков устанавливают, предварительно — без последствий», — проинформировал чиновник.

Атака на Ровенскую область

В Ровенской области ночью дважды объявляли воздушную тревогу, которая суммарно длилась почти четыре часа.

Начальник Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что во время тревоги сбили воздушные цели армии РФ.

«На месте работают представители сил обороны и других служб. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали», — подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, в эту ночь армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Из-за ударов Польша поднимала истребители, но, отмечали военные, меры носили превентивный характер и были направлены на защиту воздушного пространства страны — особенно в регионах, граничащих с Украиной.

Кроме того, временно была приостановлена работа аэропортов в Жешуве и Люблине. Причиной называли «незапланированную военную активность».