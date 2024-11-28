Россияне атаковали Ровенскую область: что известно о последствиях

Информации о потерпевших нет.

В четверг, 28 ноября, российская армия атаковала Ровенскую область. В частности, в областном центре раздавались взрывы.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

"Продолжается ракетная атака на Ровенщину. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в безопасных местах", — подчеркнул он.

По словам главы ОВА, сейчас известно об отключении света в Ровенской области. В настоящее время в области без электроснабжения осталось более 280 тысяч абонентов. Кроме того, есть перебои с водой.

Также школы Ровно и части Ровенского района были переведены на дистанционное обучение.

Как сообщалось, во время утренней воздушной тревоги в Николаеве произошли взрывы. ПС предупреждали об угрозе ракетного удара.

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