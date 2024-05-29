Россияне атаковали "Шахедами" Ровенскую область: что известно о последствиях

Ночью против 29 мая российская оккупационная армия атаковала беспилотниками "Shahed-131/136" Ровенскую область. Произошло падение обломков сбитых дронов. Возникли повреждения.

Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

"Силы ПВО работали минувшей ночью в Ровенской области. Как результат — сбивание БпЛА врага", — говорится в сообщении.

В результате падения обломков на одном из энергообъектов сработала система защиты. Произошло обесточивание части населённых пунктов. Впрочем, к утру электроснабжения удалось возобновить. По словам Коваля, потерпевших нет.

Заметим, что воздушная тревога в области длилась почти полтора часа – 01:41-03:03. ПС предупреждали о БПЛА в северной части Ровенщины.

Как сообщалось, ночью 29 мая Россия атаковала Украину беспилотниками из российского Приморско-Ахтарска. Силы ПВО уничтожили 13 дронов.

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