Россияне атаковали спальный район Запорожья: какие последствия
Запорожская ОВА сообщила о вражеском ударе по городу.
В Запорожьеднем прогремел взрыв — под вражеский удар попал один из спальных районов города.
Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram
По предварительным данным, взрыв стал следствием вражеской атаки. В результате удара загорелся легковой автомобиль.
Сейчас информация о возможных пострадавших пока уточняется.
