Россияне атаковали спальный район Запорожья: какие последствия

Взрыв / © из соцсетей

В Запорожьеднем прогремел взрыв — под вражеский удар попал один из спальных районов города.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram

По предварительным данным, взрыв стал следствием вражеской атаки. В результате удара загорелся легковой автомобиль.

Сейчас информация о возможных пострадавших пока уточняется.

