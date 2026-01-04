ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали спальный район Запорожья: какие последствия

Запорожская ОВА сообщила о вражеском ударе по городу.

Наталия Магдык
Взрыв

Взрыв / © из соцсетей

В Запорожьеднем прогремел взрыв — под вражеский удар попал один из спальных районов города.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram

По предварительным данным, взрыв стал следствием вражеской атаки. В результате удара загорелся легковой автомобиль.

Сейчас информация о возможных пострадавших пока уточняется.

Напомним, ранее мы писали о том, что начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых рассказывал о том, в состоянии ли россияне захватить Запорожье.

Дата публикации
Количество просмотров
104
