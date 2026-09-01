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- Украина
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Россияне атаковали спасателей, которые ехали на вызов на Запорожье: что с людьми
В результате удара пострадали четверо спасателей, которые ехали тушить пожар.
Российские войска совершили циничную атаку в Запорожской области, направив беспилотник на автомобиль ГСЧС. В результате удара пострадали четверо спасателей.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
В Кушугуме вражеский дрон атаковал автомобиль ГСЧС, который ехал на вызов для тушения пожара.
В результате удара транспортное средство повреждено, четверо спасателей получили ранения.
Пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников.
Напомним, в ночь на 1 сентября российская армия массированно атаковала Украину. В частности, враг нанес ракетные удары по Киеву, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура и жилая застройка в пяти районах. Из-за попадания в нежилой объект погибли восемь человек. Также в Соломенском районе частично разрушен частный жилой дом. Пять человек получили ранения, в том числе трое детей.