Россияне атаковали спасателей, которые ехали на вызов на Запорожье: что с людьми

Российский дрон «Шахед» / © tsn.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска совершили циничную атаку в Запорожской области, направив беспилотник на автомобиль ГСЧС. В результате удара пострадали четверо спасателей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Реклама

В Кушугуме вражеский дрон атаковал автомобиль ГСЧС, который ехал на вызов для тушения пожара.

Реклама

В результате удара транспортное средство повреждено, четверо спасателей получили ранения.

Пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников.

Напомним, в ночь на 1 сентября российская армия массированно атаковала Украину. В частности, враг нанес ракетные удары по Киеву, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура и жилая застройка в пяти районах. Из-за попадания в нежилой объект погибли восемь человек. Также в Соломенском районе частично разрушен частный жилой дом. Пять человек получили ранения, в том числе трое детей.

Новости партнеров