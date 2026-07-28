Россияне атаковали Сумщину авиабомбами и дроном: ранены, продолжается спасательная операция

Скорая помощь

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В ночь на 28 июля российская армия вновь атаковала Сумскую область. Под ударами оказались областной центр и поселок Недригайлов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров .

По его словам, россияне сбросили управляемые авиационные бомбы на жилищный сектор на окраине Сум. Известно об одном пострадавшем, которому медики оказывают необходимую помощь.

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На месте удара идет спасательная операция.

Кроме того, российские войска атаковали ударным беспилотником объект гражданской инфраструктуры в Недригайлове. После попадания вспыхнул пожар.

По предварительной информации, ранения получили три человека. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Последствия российских атак уточняются.

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Ранее говорилось, что российская армия сбросила на Сумы 7 управляемых авиабомб. Удары пришлись по Ковпаковскому району.

В результате атаки повреждены жилые дома, коммерческие предприятия, станция технического обслуживания и автомойка. В зданиях выбиты окна, разрушены кровли, возникли значительные разрушения.

Также из-за российских обстрелов был обесточен один из водозаборов города. В КП «Горводоканал» предупредили, что в случае продолжительных перебоев с электроснабжением вода в части Сум будет подаваться по графику и с пониженным давлением.

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