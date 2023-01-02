Россияне атаковали Сумщину более сотни раз только за сутки: какие громады пострадали

Стала известна ситуация на приграничных территориях Сумской области по состоянию на 21:30 1 января 2023 года.

114 ударов по приграничной Сумщине нанесли россияне в течение дня.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Под вражеским огнем было 5 громад. В частности:

По Эсманьской громаде враг выпустил 15 снарядов из реактивных систем залпового огня. А также из ствольной артиллерии было еще 15 прилетов.

Глуховскоя громада: противник вел огонь из РСЗО, 20 прилетов.

Шалыгинскую громаду армейцы РФ обстреляли из минометов 120 мм калибра, 11 прилетов. И еще было 10 прилетов из ствольной артиллерии.

Краснопольская громада: 6 вражеских мин разорвались на пограничные.

Белопольская громада: враг дважды ударил из минометов 120 мм калибра. Итого было 27 прилетов.

"У россиян нет ничего святого. Это не новость, конечно, но сегодня враг в очередной раз это доказал своими действиями. В результате обстрела повреждена архитектурная достопримечательность — деревянная церковь Святой Варвары. А также пострадали памятник, дом культуры и здание старостата". Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!", — говорится в сообщении.

Ситуация в Сумской области

Напомним, что ранее россияне в очередной раз обстреляли три громады на Сумщине.

К тому же враги обстреляли приграничье Сумщины из вертолетов.

Накануне в Сумской области зафиксировано почти два десятка взрывов после обстрела с территории РФ.

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