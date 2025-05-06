Россияне атаковали баллистикой пригород Сум: есть погибшие и раненые (обновлено)

Атака РФ на Сумы / © Сумская ОВА

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Вечером 6 мая российские войска ударили баллистическими ракетами по одному из пригородов Сум.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Взрыв раздался около 17:30.

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Ракета попала в гражданский объект — под удар попала мирная инфраструктура. По уточненной информации, в результате атаки на месте погибла 20-летняя девушка. Мужчина, которому был 41 год, и мальчик 6 лет скончались в больнице.

Еще 11 человек получили ранения, 5 из них — дети.

«Четверо детей и четверо взрослых раненых сейчас в медицинских учреждениях. Двое в крайне тяжелом состоянии»,— отметили в Сумской ОВА.

Спасатели и медики работают на месте.

© Сумская ОВА

© Сумская ОВА

© Сумская ОВА

Напомним, в ночь на 6 мая 2025 года Россия массированно атаковала Харьков дронами.