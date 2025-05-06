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Россияне атаковали баллистикой пригород Сум: есть погибшие и раненые (обновлено)
Информация о масштабах разрушений уточняется.
Вечером 6 мая российские войска ударили баллистическими ракетами по одному из пригородов Сум.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
Взрыв раздался около 17:30.
Ракета попала в гражданский объект — под удар попала мирная инфраструктура. По уточненной информации, в результате атаки на месте погибла 20-летняя девушка. Мужчина, которому был 41 год, и мальчик 6 лет скончались в больнице.
Еще 11 человек получили ранения, 5 из них — дети.
«Четверо детей и четверо взрослых раненых сейчас в медицинских учреждениях. Двое в крайне тяжелом состоянии»,— отметили в Сумской ОВА.
Спасатели и медики работают на месте.
Напомним, в ночь на 6 мая 2025 года Россия массированно атаковала Харьков дронами.