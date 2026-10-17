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Россияне атаковали Сумщину: семеро раненых, оккупанты ударили повторно по людям
В течение 16 октября русские войска атаковали Сумы и пограничную общину области. Среди пострадавших есть люди с тяжелыми ранениями.
В пятницу, 16 октября, в результате российских атак на Сумщину пострадали семь гражданских. Оккупанты били по торговому центру, частному домовладению и транспорту, а также нанесли повторный удар, когда люди пытались помочь раненым.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров .
Утром российский беспилотник атаковал центральный вход в торговый центр в Сумах. В результате удара ранения получили три женщины. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
Впоследствии россияне ударили дроном по территории частного домовладения в Зноб-Новгородской общине. Тяжелые ранения получила местная жительница. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.
Вечером российские войска снова атаковали Сумы. В этот раз под удар попал транспорт в частном секторе города.
Когда люди пытались помочь пострадавшим от первого удара, оккупанты атаковали повторно.
По предварительным данным, ранения получили три человека. Самое тяжелое состояние – у пожилого мужчины, которого оперируют медики.
Глава ОВА призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сообщения об опасности. Особо осторожными следует быть в вечернее время и не находиться на открытой местности во время атак.
Напомним, что ранее россияне ударили по Сумам: есть погибшие и раненые, среди них двое детей.