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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне атаковали Сумщину: семеро раненых, оккупанты ударили повторно по людям

В течение 16 октября русские войска атаковали Сумы и пограничную общину области. Среди пострадавших есть люди с тяжелыми ранениями.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © ТСН.ua

В пятницу, 16 октября, в результате российских атак на Сумщину пострадали семь гражданских. Оккупанты били по торговому центру, частному домовладению и транспорту, а также нанесли повторный удар, когда люди пытались помочь раненым.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров .

Утром российский беспилотник атаковал центральный вход в торговый центр в Сумах. В результате удара ранения получили три женщины. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Впоследствии россияне ударили дроном по территории частного домовладения в Зноб-Новгородской общине. Тяжелые ранения получила местная жительница. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

Вечером российские войска снова атаковали Сумы. В этот раз под удар попал транспорт в частном секторе города.

Когда люди пытались помочь пострадавшим от первого удара, оккупанты атаковали повторно.

По предварительным данным, ранения получили три человека. Самое тяжелое состояние – у пожилого мужчины, которого оперируют медики.

Глава ОВА призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сообщения об опасности. Особо осторожными следует быть в вечернее время и не находиться на открытой местности во время атак.

Напомним, что ранее россияне ударили по Сумам: есть погибшие и раненые, среди них двое детей.

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