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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне атаковали Сумщину: среди погибших — ребенок, есть раненые

Информация о масштабах разрушений уточняется.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Атака РФ на Сумы

Атака РФ на Сумы / © Сумская ОВА

Вечером 6 мая российские войска ударили баллистическими ракетами по одному из пригородов Сум.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Ракета попала в гражданский объект — под удар попала мирная инфраструктура. По предварительным данным, в результате атаки погиб один ребенок. Еще шесть человек получили ранения, большинство из них — дети.

«Один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Выражаю искренние соболезнования родителям погибшего ребенка», — отметили в Сумской ОВА.

Спасатели и медики работают на месте.

Напомним, в ночь на 6 мая 2025 года Россия массированно атаковала Харьков дронами.

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