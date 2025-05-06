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Россияне атаковали Сумщину: среди погибших — ребенок, есть раненые
Информация о масштабах разрушений уточняется.
Вечером 6 мая российские войска ударили баллистическими ракетами по одному из пригородов Сум.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
Ракета попала в гражданский объект — под удар попала мирная инфраструктура. По предварительным данным, в результате атаки погиб один ребенок. Еще шесть человек получили ранения, большинство из них — дети.
«Один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Выражаю искренние соболезнования родителям погибшего ребенка», — отметили в Сумской ОВА.
Спасатели и медики работают на месте.
Напомним, в ночь на 6 мая 2025 года Россия массированно атаковала Харьков дронами.