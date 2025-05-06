Атака РФ на Сумы / © Сумская ОВА

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Вечером 6 мая российские войска ударили баллистическими ракетами по одному из пригородов Сум.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Ракета попала в гражданский объект — под удар попала мирная инфраструктура. По предварительным данным, в результате атаки погиб один ребенок. Еще шесть человек получили ранения, большинство из них — дети.

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«Один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Выражаю искренние соболезнования родителям погибшего ребенка», — отметили в Сумской ОВА.

Спасатели и медики работают на месте.

Напомним, в ночь на 6 мая 2025 года Россия массированно атаковала Харьков дронами.