Россияне атаковали Сумы: дрон попал в приют для животных — какие последствия

В течение дня российские кафиры несколько раз атаковали Сумскую общину ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали два мирных жителя.

Об этом сообщили местные власти — начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Последствия ударов

В результате обстрела Ковпаковского района Сум ранения получил 62-летний мужчина. Его госпитализировали, медики проводят обследование для определения степени травм.

Дрон также атаковал территорию приюта для собак, расположенного на окраине города. К счастью, ни животные, ни работники не пострадали.

Также была уточнена информация о дневных обстрелах 4 сентября. Ранее раненый 56-летний мужчина проходит амбулаторное лечение, его состояние не нуждается в госпитализации.

Напомним, ранее российские войска атаковали Сумы. Пострадал ребенок, разрушенное жилье и произошел масштабный пожар.