Россияне атаковали Сумы: дрон попал в приют для животных — какие последствия
Приют расположен на окраине города Сумы. Враг атаковал Ковпаковский район.
В течение дня российские кафиры несколько раз атаковали Сумскую общину ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали два мирных жителя.
Об этом сообщили местные власти — начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
Последствия ударов
В результате обстрела Ковпаковского района Сум ранения получил 62-летний мужчина. Его госпитализировали, медики проводят обследование для определения степени травм.
Дрон также атаковал территорию приюта для собак, расположенного на окраине города. К счастью, ни животные, ни работники не пострадали.
Также была уточнена информация о дневных обстрелах 4 сентября. Ранее раненый 56-летний мужчина проходит амбулаторное лечение, его состояние не нуждается в госпитализации.
Напомним, ранее российские войска атаковали Сумы. Пострадал ребенок, разрушенное жилье и произошел масштабный пожар.