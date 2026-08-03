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Россияне атаковали транспортную инфраструктуру Одесчины: есть потерпевшие
Из-за обстрела Одесской области 3 августа есть пострадавшие.
Российские войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре Одесской области . В результате атаки возник пожар на территории одного из объектов.
Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.
По предварительной информации, в результате обстрела пострадали шесть человек. Трое из них госпитализированы, другим медики оказали необходимую помощь на месте.
«Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Продолжаются работы по ликвидации последствий», — отметил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Соответствующие службы работают над тушением пожара и устранением разрушений.
Напомним, в ночь на 1 августа российские войска также атаковали Одесчину ударными беспилотниками. Пострадали двое малолетних детей. В результате обстрелов была повреждена гражданская инфраструктура, возникли пожары.