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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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239
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Россияне атаковали трассу Днепро-Кривой Рог: огонь охватил фуру (жуткие видео)

Из-за атаки РФ на трассе между Днепром и Кривым Рогом погиб 62-летний водитель грузовика.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака по трассе Днепро-Кривой Рог

Атака по трассе Днепро-Кривой Рог

Российские военные днем 15 июля нанесли удар по трассе Днепр — Кривой Рог. В результате вражеских обстрелов вспыхнул грузовик.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По данным властей, из-за атаки погиб 62-летний водитель грузовика.

Очевидцы обстрелов опубликовали видео. На кадрах видно, как огонь полностью охватил грузовой транспорт, а тело лежит на обочине. По словам свидетелей, россияне нанесли удар беспилотником «Шахед».

Эту информацию в ОВА не упомянули, но подтвердили атаку в Криворожском районе, где погиб водитель фуры.

Также из-за российских обстрелов в Глеюватской общине пострадали 13-летний мальчик и 69-летняя женщина. Медики оказали им необходимую помощь.

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Атаки РФ по Украине — последние новости

Напомним, россияне начали применять FPV-дроны вглубь Украины . В частности, в последнее время они атакуют трассу между Днепром и Кривым Рогом. По словам Олега Жданова, защититься от FPV-дронов очень сложно.

Также уже несколько месяцев кафиры терроризируют FPV-дронами Запорожья. Целями есть жилые дома, административные объекты, общественный транспорт и автозаправочные станции.

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Дата публикации
Количество просмотров
239
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