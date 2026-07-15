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Россияне атаковали трассу Днепро-Кривой Рог: огонь охватил фуру (жуткие видео)
Из-за атаки РФ на трассе между Днепром и Кривым Рогом погиб 62-летний водитель грузовика.
Российские военные днем 15 июля нанесли удар по трассе Днепр — Кривой Рог. В результате вражеских обстрелов вспыхнул грузовик.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По данным властей, из-за атаки погиб 62-летний водитель грузовика.
Очевидцы обстрелов опубликовали видео. На кадрах видно, как огонь полностью охватил грузовой транспорт, а тело лежит на обочине. По словам свидетелей, россияне нанесли удар беспилотником «Шахед».
Эту информацию в ОВА не упомянули, но подтвердили атаку в Криворожском районе, где погиб водитель фуры.
Также из-за российских обстрелов в Глеюватской общине пострадали 13-летний мальчик и 69-летняя женщина. Медики оказали им необходимую помощь.
Атаки РФ по Украине — последние новости
Напомним, россияне начали применять FPV-дроны вглубь Украины . В частности, в последнее время они атакуют трассу между Днепром и Кривым Рогом. По словам Олега Жданова, защититься от FPV-дронов очень сложно.
Также уже несколько месяцев кафиры терроризируют FPV-дронами Запорожья. Целями есть жилые дома, административные объекты, общественный транспорт и автозаправочные станции.