РФ ударила по жилой застройке в областном центре: есть погибший, количество раненых растет – последние данные (фото)

Последствия атаки / © Запорожская ОВА

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Россияне нанесли шесть ударов по Запорожью сегодня утром. Есть погибший и раненый.

Об этом сообщила Регина Харченко, секретарь Запорожского городского совета.

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«К сожалению, один человек погиб. Это мужчина. Сейчас известно о пяти раненых, среди них — ребенок. Враг атаковал жилую застройку. Один из ударов пришелся вблизи заведения внешкольного образования», — отметила она.

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Последствия атаки / © Запорожская ОВА

На местах ударов работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Сначала стало известно об одном раненом. Позже информацию уточнили: в результате вражеской атаки погибший, а количество пострадавших возросло.

Последствия атаки / © Запорожская ОВА

Ранее сообщалось, что Украину ночью 9 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Ивано-Франковске вечером 8 октября раздались взрывы. В результате атаки РФ на город возник пожар, есть погибший.

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