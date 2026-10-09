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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по жилой застройке в областном центре: есть погибший, количество раненых растет – последние данные (фото)

Вражеский удар пришелся на территорию возле многоэтажки.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки / © Запорожская ОВА

Россияне нанесли шесть ударов по Запорожью сегодня утром. Есть погибший и раненый.

Об этом сообщила Регина Харченко, секретарь Запорожского городского совета.

«К сожалению, один человек погиб. Это мужчина. Сейчас известно о пяти раненых, среди них — ребенок. Враг атаковал жилую застройку. Один из ударов пришелся вблизи заведения внешкольного образования», — отметила она.

Последствия атаки / © Запорожская ОВА

Последствия атаки / © Запорожская ОВА

На местах ударов работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Сначала стало известно об одном раненом. Позже информацию уточнили: в результате вражеской атаки погибший, а количество пострадавших возросло.

Последствия атаки / © Запорожская ОВА

Последствия атаки / © Запорожская ОВА

Ранее сообщалось, что Украину ночью 9 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Ивано-Франковске вечером 8 октября раздались взрывы. В результате атаки РФ на город возник пожар, есть погибший.

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