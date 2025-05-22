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Россияне атаковали украинские города беспилотниками: озвучено направление движения
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 22 мая 2025 года россияне запустили в воздушное пространство Украины беспилотники .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.
Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:
Группы "Шахедов" через Херсонщину - курсом на Николаевщину.
БпЛА – курсом на Павлоград.
Несколько групп через Изюм – курсом на Донетчину.
Напомним, что ранее произошла ночная атака дронами на Харьков: стали известны последствия.