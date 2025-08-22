- Дата публикации
Украина
- Украина
Россияне атаковали Украину 55 дронами: сколько сбито, а сколько попало
ПВО уничтожила 46 российских беспилотников, но зафиксированы и попадания.
Российская армия в ночь на 22 августа атаковала Украину, запустив 55 дронов типа «Шахед» и беспилотников-имитаторов. Противовоздушная оборона сбила и подавила 46 воздушных целей.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В ночь на 22 августа российские оккупанты запустили во время атаки по Украине 55 ударных дронов типа «Шахед» и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, оккупированное Гвардейское.
На утро известно, что украинская ПВО сбила/подавила 46 вражеских «Шахедов» и дронов-имитаторов на севере и востоке страны.
В то же время, девять вражеских беспилотников попали на четырех локациях.
Напомним, предыдущей ночью, 21 августа, российские захватчики устроили массированную ракетно-дроновую атаку по Украине: враг применил 614 средств воздушного нападения. Той ночью попадания произошли на 11 локациях. Под атакой находились Львов, Луцк, Мукачево, Ровенская, Хмельницкая, Черкасская, Запорожская и Днепропетровская области. Из-за вражеских ударов были повреждения, пожары, погибшие и раненые.