Россияне атаковали Украину баллистикой и дронами: сколько целей удалось уничтожить

Беспилотники / © ТСН.ua

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Ночью на 14 мая российские военные атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и 145 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Уничтожено 80 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что по состоянию на 09:00 подтверждено ущерб 80 ударных БпЛА типа Shahed на востоке, севере, западе и в центре страны. Кроме того, 42 беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

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По информации военных, в результате российской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Одесчина, Донбасса и Кировоградщина.

Заметим, что ракету Искандер-М/KN-23 оккупанты запускали из Крыма, а беспилотники —по направлениям Брянска, Курска, Орла, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Напомним, ранее военный обозреватель Алексей Гетьман предупредил об угрозе запуска «Орешника». По его словам, появляются тревожные сигналы о возможном массированном обстреле, в том числе получены предупреждения для американских дипломатов. Под угрозой — глубокие тыловые районы, в том числе Киев.

А глава благотворительного фонда «Вернись живым» Тарас Чмут объяснил, почему российские «Шахеды» наносят впечатления в тыловых городах. По его словам, у Украины есть проблемы со средствами противовоздушной обороны. Ведь у россиян количество средств поражения увеличилось, а у нас количество средств противодействия — нет.

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Дата публикации 07:14, 14.05.25 Количество просмотров 84 Сенсация! Украинцы способны «закрыть» всю границу от вражеских дронов!