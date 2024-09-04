Россияне атаковали Украину беспилотниками, крылатыми ракетами и "Кинжалами": где раздались взрывы

У украинцев выдалась неспокойная ночь.
В ночь на 4 сентября 2024 года враг атаковал Украину беспилотниками, крылатыми ракетами и "Кинжалами".
В ответ на атаку работали силы ПВО.
Однако в ряде украинских городов и областей раздались взрывы, в частности:
-
Полтовщина;
-
Борисполь/р-н (Киевщина);
-
Киев/Бровары;
-
Шостка (Сyмщина);
-
Суммы;
-
Львов ;
-
Ровно;
-
Луцк;
-
Кривой Рог;
-
Львов.
Напомним, что враг поднял в воздух борта МиГ-31К и ТУ-22М3.
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.