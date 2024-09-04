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Россияне атаковали Украину беспилотниками, крылатыми ракетами и "Кинжалами": где раздались взрывы

Россияне атаковали Украину беспилотниками, крылатыми ракетами и "Кинжалами": где раздались взрывы

Взрывы раздались в разных уголках Украины

У украинцев выдалась неспокойная ночь.

В ночь на 4 сентября 2024 года враг атаковал Украину беспилотниками, крылатыми ракетами и "Кинжалами".

В ответ на атаку работали силы ПВО.

Однако в ряде украинских городов и областей раздались взрывы, в частности:

  • Полтовщина;

  • Борисполь/р-н (Киевщина);

  • Киев/Бровары;

  • Шостка (Сyмщина);

  • Суммы;

  • Львов ;

  • Ровно;

  • Луцк;

  • Кривой Рог;

  • Львов.

Напомним, что враг поднял в воздух борта МиГ-31К и ТУ-22М3.

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