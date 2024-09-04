Россияне атаковали Украину беспилотниками, крылатыми ракетами и "Кинжалами": где раздались взрывы

В ночь на 4 сентября 2024 года враг атаковал Украину беспилотниками, крылатыми ракетами и "Кинжалами".

В ответ на атаку работали силы ПВО.

Однако в ряде украинских городов и областей раздались взрывы, в частности:

Полтовщина;

Борисполь/р-н (Киевщина);

Киев/Бровары;

Шостка (Сyмщина);

Суммы;

Львов ;

Ровно;

Луцк;

Кривой Рог;

Львов.

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Напомним, что враг поднял в воздух борта МиГ-31К и ТУ-22М3.

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