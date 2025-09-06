Россияне атаковали Украину беспилотниками: сколько целей сбило ПВО

ПВО / © tsn.ua

Ночью 6 сентября РФ атаковала Украину 91 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Уничтожены 68 единиц.

Об этом сообщает Воздушные силы ВС Украины.

Дроны запускались по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.

В целях отражения воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Предварительно, по состоянию на 09.00 ПС ВСУ информирует о сбитии или подавлении 68 российских беспилотников и имитаторов разных типов. Вражеское оружие было ликвидировано на севере и востоке страны.

«Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях», — добавили в ведомстве.

При этом отмечается, что несколько враждебных БпЛА в воздухе, атака продолжается.

Напомним, армия РФ атаковала Украину и вчера, 5 сентября. Было применено 157 дронов, из них уничтожено — 121.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По данным ПСУ, российские военные запустили шесть зенитных управляемых ракет С-300 из Курской области, еще одну управляемую авиационную ракету Х-59 из Воронежской области.

Впрочем, попадание 7 ракет и 35 ударных БпЛА на десяти локациях.