Россияне атаковали Украину беспилотниками: сколько целей сбило ПВО
Из-за атаки РФ 6 сентября есть попадание 18 дронов в 8 локациях.
Ночью 6 сентября РФ атаковала Украину 91 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Уничтожены 68 единиц.
Об этом сообщает Воздушные силы ВС Украины.
Дроны запускались по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.
В целях отражения воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Предварительно, по состоянию на 09.00 ПС ВСУ информирует о сбитии или подавлении 68 российских беспилотников и имитаторов разных типов. Вражеское оружие было ликвидировано на севере и востоке страны.
«Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях», — добавили в ведомстве.
При этом отмечается, что несколько враждебных БпЛА в воздухе, атака продолжается.
Напомним, армия РФ атаковала Украину и вчера, 5 сентября. Было применено 157 дронов, из них уничтожено — 121.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
По данным ПСУ, российские военные запустили шесть зенитных управляемых ракет С-300 из Курской области, еще одну управляемую авиационную ракету Х-59 из Воронежской области.
Впрочем, попадание 7 ракет и 35 ударных БпЛА на десяти локациях.