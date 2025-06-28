Россияне атаковали Украину дронами: куда целился враг и сколько "Шахедов" сбила ПВО

Беспилотник. / © ТСН.ua

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Ночью против субботы, 28 июня, российская армия атаковала Украину 23 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками =-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 22 дрона.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Противовоздушной обороной обезврежены 22 вражеских БпЛА Shahed (беспилотников других типов) на юге страны. 21 - сбит огневыми средствами поражения, один - локационно потерян", - подчеркнули военные.

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По их словам, основным направлением российского удара в эту ночь была Одесская область. Зафиксировано попадание ударного БПЛА на одной локации в Одессе. Падения сбитых дронов произошли на восьми локациях.

Заметим, ночью россияне атаковали Shahed по направлениям Приморско-Ахтарска и Чауды в аннексированном Крыму.

Напомним, во время воздушной тревоги ночью Одессу атаковали российские дроны . В городе произошли мощные взрывы.

В результате российских обстрелов повреждена жилищная инфраструктура. В частности, в Одессе дрон попал в 21-этажное здание. В результате попадания возник пожар на 7, 8 и 9 этажах. БпЛА влетел прямо в одну из квартир.

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Из - за атаки люди оказались заблокированы в квартирах . Пострадали 14 человек, двое из них дети. Погибли супруги. Спасатели извлекли из-под завалов их тела.