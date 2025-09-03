- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2412
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали Украину ракетами
В ночь на 3 сентября Россия выпустила из Черного моря около 16 крылатых ракет «Калибр» по Украине.
В ночь на 3 сентября Россия совершила очередную массированную атаку по Украине, применив крылатые ракеты «Калибр».
По данным мониторинговых каналов и источников, враг вывел в Черное море не менее двух надводных ракетоносителей, из которых был совершен залп. В общей сложности зафиксировано около 16 пусков.
Часть ракет двигалась через Николаевскую область в направлении Одесской области. Один из маршрутов пролегал через Новую Одессу, другой через Баштанку с последующим выходом на территорию Одесской области, в частности район Ширяевого.
Кроме того, были зафиксированы полеты находившихся в потенциальной зоне пусков стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.
Силы противовоздушной обороны работают над уничтожением целей.
Информация о последствиях и возможных повреждениях уточняется.