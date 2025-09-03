Россияне атаковали Украину ракетами

Ракета / © ТСН.ua

В ночь на 3 сентября Россия совершила очередную массированную атаку по Украине, применив крылатые ракеты «Калибр».

По данным мониторинговых каналов и источников, враг вывел в Черное море не менее двух надводных ракетоносителей, из которых был совершен залп. В общей сложности зафиксировано около 16 пусков.

Часть ракет двигалась через Николаевскую область в направлении Одесской области. Один из маршрутов пролегал через Новую Одессу, другой через Баштанку с последующим выходом на территорию Одесской области, в частности район Ширяевого.

Кроме того, были зафиксированы полеты находившихся в потенциальной зоне пусков стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Силы противовоздушной обороны работают над уничтожением целей.

Информация о последствиях и возможных повреждениях уточняется.