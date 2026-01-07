ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
751
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали Уманский район: повреждены несколько предприятий

Из-за российской атаки на Уманщину возникли пожары.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Беспилотник «Шахед»

Российские войска в ночь на 7 января атаковали дронами Уманский район Черкасской области. Из-за ударов врага повреждения получили здания нескольких предприятий.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Сутки 7 января на Черкасчине начались с воздушных тревог. Из-за падения российских беспилотников на Уманщине повреждены здания нескольких предприятий.

Пожары удалось оперативно потушить. Правоохранители изъяли обломки.

Пострадавших нет.

Напомним, этой же ночью российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В Днепре из-за ударов пострадали семь человек, среди которых двое детей. В городе повреждены многоэтажки, админздания, автомобили и газопровод. Также под ударом оказались Васильковская громада и Никополь.

