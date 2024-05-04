Россияне атаковали в Бериславе грузовик, доставлявший питьевую воду (фото)

Грузовик сгорел.
В субботу, 4 мая, российская оккупационная армия атаковали в Бериславе на Херсонщине грузовик, доставлявший питьевую воду.
Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Сегодня утром под вражеский удар в Бериславе попал грузовик, доставивший питьевую воду местным жителям", — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские войска атаковали автомобиль дронами. Грузовик сгорел. Прошло без пострадавших.
Как сообщалось, россияне выселяют украинцев из трех населенных пунктов Херсонщины – Голой Пристани, Коханов и Гладковки. Население временно размещают в населенных пунктах юга Херсонской области и Крыма.