Россияне атаковали в Бериславе грузовик, доставлявший питьевую воду (фото)

В субботу, 4 мая, российская оккупационная армия атаковали в Бериславе на Херсонщине грузовик, доставлявший питьевую воду.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Сегодня утром под вражеский удар в Бериславе попал грузовик, доставивший питьевую воду местным жителям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска атаковали автомобиль дронами. Грузовик сгорел. Прошло без пострадавших.

Россияне атаковали на Херсонщине грузовик. / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Россияне атаковали на Херсонщине грузовик. / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Как сообщалось, россияне выселяют украинцев из трех населенных пунктов Херсонщины – Голой Пристани, Коханов и Гладковки. Население временно размещают в населенных пунктах юга Херсонской области и Крыма.

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