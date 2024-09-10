Россияне атаковали важные объекты в Сумской области: что известно

Информации о потерпевших нет.
В ночь на вторник, 10 сентября армия РФ ударила беспилотниками по Сумской области. Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.
"Сегодня ночью, 10 сентября, враг атаковал объекты критической инфраструктуры Сумщины БпЛА типа "Шахед", — говорится в сообщении.
Отмечается, что силами противовоздушной обороны были уничтожены три беспилотника на территории области.
Как сообщалось, также ночью армия РФ атаковала Киев. Российские дроны заходили в сторону столицы по разным направлениям и разным группам.
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